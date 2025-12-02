Haberler

Üniversite öğrencisinden acı haber

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yağmurlu havada motosikletiyle kayganlaşan yolda kaza yapan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Özer, hayatını kaybetti. Genç sürücünün kazası çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda motosikletiyle seyrederken kaza yapan üniversite öğrencisi Enes Özer (22), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmurla ıslanan zeminde ilerleyen üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Enes Özer, motosikletinin kontrolünü kaybederek yere savruldu. Genç sürücünün başını bariyerlere vurduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özen, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Üniversite hayatının henüz başında olan Enes Özer'in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Genç öğrencinin cansız bedeni, yakınları tarafından morgdan alınarak Ertuğrulgazi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Değirmenlikızılık Yeşilyayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. - BURSA

