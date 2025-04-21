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Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa'da motosikletli sürücü Recayi Yılmaz, sabah saatlerinde sağ şeride geçerken aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydınlatma direğine çarpıp hayatını kaybetmişti...Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden motosikletli sürücünün son görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde sol şeritte seyir halindeyken bir anda en sağ şeride geçip aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, sabah 06.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BOZ 603 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Recayi Yılmaz, sol şeritten sağ şeride geçerken yolun sağında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, Yılmaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Recayi Yılmaz'ın kaza sonrası 40 metre sürüklendiği belirlendi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Recayi Yılmaz'ın sol şeritte seyrederken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sağ şeride geçip direğe çarptığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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