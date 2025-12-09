Haberler

Bursa'da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sollama yapmak isteyen motosiklet sürücüsü, otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Fatih Caddesi ile Barbaros Caddesi'nin kesiştiği noktada bugün saat 12.37'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi'nden ilerleyen 16 BUY 296 plakalı motosikletin sürücüsü, Barbaros Caddesi'nden Dörtçelik Caddesi istikametine geçiş yapmakta olan 16 J 3044 plakalı otomobille çarpıştı. İddiaya göre motosikletli sürücü, önündeki aracın yavaşlayıp diğer araca yol vermesi üzerine sollamaya çıktığı sırada kontrolü kaybederek otomobile hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletlinin sollama anı ve çarpışmanın şiddeti net şekilde görülüyor.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla trafik kısa sürede yeniden normale döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
