Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, tünel girişinde frene basınca yağışlı havanın etkisiyle yere düştü. Kayan motordan sürüklenen genç sürücü başını bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alınırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde motosiklet sürücüsü Enes Ö., 16 BUS plakalı aracıyla fren yapınca, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan motosikletten sürüklenen sürücü başını tünel girişindeki bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu.

Kaskı parçalandı

Sürücünün hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk yaptığı müdahale sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA