Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda frene basınca kaza yaptı. Bariyerlere çarpan sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, tünel girişinde frene basınca yağışlı havanın etkisiyle yere düştü. Kayan motordan sürüklenen genç sürücü başını bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alınırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde motosiklet sürücüsü Enes Ö., 16 BUS plakalı aracıyla fren yapınca, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan motosikletten sürüklenen sürücü başını tünel girişindeki bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu.

Kaskı parçalandı

Sürücünün hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk yaptığı müdahale sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz teklif

Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz teklif
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 572.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.