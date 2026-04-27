Bursa'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Bursa-Çanakkale yolu Karacabey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa B. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA

