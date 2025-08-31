Bursa'da Motosiklet Kamyonla Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) yönetimindeki 72 EN 143 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık B. (29) ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA