Bursa'da Motosiklet Kamyonla Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, plakasız motosiklet ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları ciddiyetini koruyor.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) yönetimindeki 72 EN 143 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık B. (29) ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa