Bursa'da Motosiklet Kamyonla Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Bursa'da Motosiklet Kamyonla Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, plakasız motosiklet ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) yönetimindeki 72 EN 143 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık B. (29) ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Instagram'da Siyah-Beyazlıları takibe aldı

Transfer bitiyor! Süper Lig devini sosyal medyadan takibe aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem

6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'de bir deprem daha!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.