Bursa'da motosiklet çalındı Bursa'da evin önünde duran motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Bursa'da evin önünde duran motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karıştı. İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde evin önünde park halinde duran motosiklet hırsızlar tarafından çalındı. Durumu fark eden motosiklet sahibi Hüseyin M. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Konu ile ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Boyalıca İznik Bursa 3. Sayfa Haberler

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