Molotoflu saldırı kamerada, suç örgütü özel harekât baskınıyla yakalandılar

Bursa'da bir iş yerine yönelik molotoflu kundaklama anları ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik Özel Harekat ve organize polisinin düzenlediği baskınlar kameraya yansıdı. Yurt dışı bağlantılı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Nilüfer ilçesinde bir iş yerinin molotof kokteyli atılarak kundaklandığı belirlendi. Saldırı anının güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, eylemin, yurt dışı bağlantılı firari suç örgütü yöneticisi Ü.A.'nın talimatıyla gerçekleştirildiği tespit edildi. Kundaklama eylemini yapan İ.E.U. ve O.K. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle, H.B.D., Y.C.Ş., B.D., R.A. ve E.Ö. isimli 5 şüphelinin kundaklama eylemine iştirak ettikleri belirlendi. Şüpheliler, Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Koçbaşıyla yapılan baskınların da şüpheliler tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Devam eden çalışmalarda, İ.E.U.'nun örgüt yöneticisinin talimatıyla ruhsatsız silah temin ettiği, başka bir iş yerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunduğu, silahın ateş almadığı ve silahı M.A. isimli şahsa verdiği tespit edildi. M.A.'nın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 6 şüpheli de sorgularının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler. - BURSA