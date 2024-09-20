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Bursa'da Metro Tellerinde Yürüyen Kadın Alarm Yarattı

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Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan bir kadın metro tellerinde yürüdü. Metro geçerken izleyenleri korkutan olayda, polis kadını intihar girişiminden vazgeçirerek polis merkezine götürdü.

Bursa'da metro tellerinde yürüyen şahıs alarmı

BURSA - Bursa'da metro tellerinde yürüyen kadının yanından metro geçti, izleyenlerin yüreği ağzına geldi. Polis tarafından ikna edilen kadın polis merkezine götürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahıs, metro tellerinde yürüdü. Telde yürüyen şahsın yanından geçen metro ise yürekleri ağza getirdi. Kadın daha sonra üst geçide çıkarak intihar etmeye çalıştı. Kendi canını hem de trafiği tehlike atan şahsı polis ikna etti.

Bursa'da Metro Tellerinde Yürüyen Kadın Alarm Yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa

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