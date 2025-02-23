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Bursa'da Merdivenlerden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Merdivenlerden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, evinde merdivenlerden düşen 80 yaşındaki Kemal Güneş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde evinde merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kemal Güneş (80) köyde merdivenlerinden evine çıktığı esnada kayarak yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kemal Güneş'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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