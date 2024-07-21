Bursa'da Mercedes ağaca çarptı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağaçlara çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Bursa'da Mercedes ağaca çarptı: 2 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağaçlara çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy mahallesi istikametine seyir halinde Hakan Y.yönetimindeki 16 BIU 166 plakalı Mercedes marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun solundaki ağaçlara çarptı. Tarla ile yol arasında askıda kalan otomobildeki sürücü ile yolcu konumunda bulunan Yusuf Y.yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.