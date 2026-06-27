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Makas atan otomobille birlikte iki araç dereye uçtu: 6 yaralı

Makas atan otomobille birlikte iki araç dereye uçtu: 6 yaralı
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Bursa'da makas atarak ilerleyen bir otomobil, başka bir araçla birlikte dereye uçtu. Üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'da iddiaya göre makas atarak ilerleyen bir otomobil, başka bir otomobille birlikte dereye uçtu. Üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Ç. idaresindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil makas atarak ilerlemeye başladı. Sıkışan trafikte önce bir araca, ardından da Hüseyin E. yönetimindeki 16 BPR 766 plakalı otomobile çarpan Veli Ç.'nin kullandığı araç dereye uçtu. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin E. idaresindeki otomobil de kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 16 CZA 40 plakalı otomobilde bulunan Veli Ç., İsmail A., Eray I. ve Ramazan K. ile diğer araçtaki Hüseyin E. ve Saadet E. yaralandı. Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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