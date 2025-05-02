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Bursa'da Makas Atan Lüks Araç Kamerada Görüntülendi

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Bursa'da lüks bir otomobilin seyir halindeyken diğer araçları hiçe sayarak makas atması, aracın iç kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Bursa'da makas atan sürücü kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halinde olan sürücüleri hiçe sayarak makas atan lüks otomobil sürücüsü araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen lüks otomobil, seyir halinde olan diğer araçları hiçe sayarak makas atmaya başladı. Tehlikeli anlar ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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