Çay içerken dehşeti yaşadılar! Ölümle burun buruna geldiler

Çay içerken dehşeti yaşadılar! Ölümle burun buruna geldiler
Bursa'da etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkilerken; bir kafede çay içen iki kişi lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

  • Bursa'da lodos nedeniyle bir kafenin tabelası yerinden koparak düştü.
  • Tabelanın düşmesi sırasında kafede çay içen iki kişi saniyelerle kaza geçirmekten kurtuldu.
  • Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
  • Rüzgarın hızı saatte 30 kilometreye ulaştı.
  • Yetkililer lodosun etkili olduğu bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'da kafede oturan iki kişi, lodosun etkisiyle yerinden koparak düşen tabelanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Bursa'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın saatte 30 kilometreye ulaşan hızı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ÇAY İÇERKEN DEHŞETİ YAŞADILAR

Osmangazi ilçesi Ulu Mahalle'de bulunan bir kafede çay içen iki kişi, lodosun etkisiyle yerinden koparak düşen tabelanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, tabela kısa sürede kaldırıldı. Yetkililer, lodosun etkili olduğu bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
