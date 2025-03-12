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Bursa'da Lise Öğrencisi Pompalı Tüfekle Vuruldu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 18 yaşındaki bir lise öğrencisi, husumetlisi tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Olay sonrasında yaralı genç hastaneye kaldırıldı, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da 18 yaşındaki bir genç husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Bacağından yaralanan lise öğrencisi hastaneye sevk edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yakup A.'yı takip eden husumetli arkadaşları yol üzerinde lise öğrencisi genci yakalayıp darp etti. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, genç öğrenciyi pompalı tüfekle bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine Sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Bursa'da Lise Öğrencisi Pompalı Tüfekle Vuruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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