Bursa'da kamera şakası gibi soygun girişimi kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kuyumcuda gerçekleşen silahlı soygun girişimi, şüphelinin kararsız hareketleri nedeniyle başarısız oldu. Soyguncu, kuyumcuya silah çekip altınları istemesine rağmen panikleyerek olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameraları olayı kayıt altına aldı.

Bursa'da kuyumcuya soygun için gelen silahlı bir şüpheli, kararsız hareketleriyle kuyumcuya silah çekti. Paniğe kapılan soyguncu koşarak dükkandan kaçtı. İlginç anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahalle'sinde uzun süredir kuyumculuk yapan S.A., işletmesinde müşteriyle ilgilenirken, kapıdan yüzü maskeli bir şüpheli girdi. Bir süre kendi aralarında bakışan soyguncu, kuyumcuya kararsız hareketlerle silah çekip, altınları istedi. Kendisine azarlayan kuyumcu S.A.'nın, panik butonuna basmasıyla amatör soyguncu koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Takibe alınan şüphelinin U.T., olduğu öğrenildi.

Kısa sürede yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

