Bursa'da fırtına uyarısı.. Vatandaşlara "tedbirli olun" çağrısı

Bursa'da fırtına uyarısı.. Vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısı
Bursa Valiliği, Karacabey ve Mudanya ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Rüzgar hızı saatte 40 ile 70 kilometre arasında değişecek. Vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Bursa Valiliği, Karacabey ve Mudanya ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilçelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hızında, yer yer ise 70 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği açıklandı.

Valilikten yapılan duyuruda, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Açıklamada fırtınanın 18 Mart 2026 saat 14.00'te başlayıp 19 Mart 2026 saat 23.59'a kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Bursa Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasının önemine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
