Bursa'da Kuruyemiş Fabrikasında Yangın Paniği

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir kuruyemiş fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, fabrikanın üretim bölümünü sararken can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede fabrikanın üretim bölümünü sardı, olay yerine 8 ayrı istasyondan toplam 16 itfaiye aracı ve çok sayıda personel sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kestel Barakfakih OSB Mahallesi 16. Cadde'de bulunan kuruyemiş fabrikasında saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.. Ekipler, yoğun duman altında yaklaşık 15 dakikalık hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Alevlerin fabrikanın tamamına sıçraması son anda önlendi.

Yangın sonrası fabrikanın bazı bölümlerinde hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

