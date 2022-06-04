Bursa'da korkutan yangın... Anne ve oğlunu komşuları kurtardı - Haberler

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Bursa'da korkutan yangın... Anne ve oğlunu komşuları kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da korkutan yangın.

Bursa'da korkutan yangın... Anne ve oğlunu komşuları kurtardı

BURSA - Bursa'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve oğlu komşusunun kapıyı kırması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın sonucu evin içerisini kara dumanlar kapladı. Dumanları gören komşulardan Levent K. daire kapısını kırarak içeri girdi. Dumandan etkilenen Hakan B. ve Busenur B.'yi alarak dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, sonrasında ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa

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