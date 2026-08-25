Haberler

Bursa'da 4 Katlı Binada Yangın Paniği

Bursa'da 4 Katlı Binada Yangın Paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, binada soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın sırasında mahallede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar güvenlik amacıyla sokağa çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni bir dönem başlıyor! ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuytulcular operasyonunda yeni detaylar! İran modeli casusluk ve sözde mahkemeler

"Hocahanım" kendini yargıç ilan edip sözde yargılamalar yapmış
Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim

Okan hoca yeni prensini buldu! Gelmek için yanıp tutuşuyor

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
Acun Ilıcalı gözünü kararttı! 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro

Yok artık Acun! Başarıya giden yolda paraya hiç acımıyor
Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu

İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama

Şehri karıştıran gruplara darbe! Bir kamyon adam tutuklandı
Kocaelispor-Amedspor maçında tribünler geceye damga vurdu

Kocaelispor-Amedspor maçında çekilen görüntü viral oldu