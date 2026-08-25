Bursa'da 4 Katlı Binada Yangın Paniği

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, binada soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın sırasında mahallede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar güvenlik amacıyla sokağa çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı