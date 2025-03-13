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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı
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İnegöl'de meydana gelen kazada, Yusuf Can S. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Can S. (20) yönetimindeki 26 AKV 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tarlaya uçan araç takla atarak ters durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü kendi imkanıyla araçtan çıktı. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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