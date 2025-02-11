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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Metro İstasyonuna Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Metro İstasyonuna Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan otomobil metro istasyonunun duvarına çarparak büyük bir kaza meydana getirdi. Kazada sürücü Olgun Öztaş hayatını kaybetti. Olay anı bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa kontrolden çıkan otomobilin metro istasyonun duvarına çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olgun Öztaş idaresindeki 07 MVJ 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak metro istasyonun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kendi etrafında dönerek yolun ortasında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın içerisinden çıkarılan Öztaş, 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı bir başka sürücünün amatör kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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