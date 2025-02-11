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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, metro istasyonunun duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa kontrolden çıkan otomobilin metro istasyonun duvarına çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olgun Öztaş idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak metro istasyonun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kendi etrafında dönerek yolun ortasında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın içerisinden çıkarılan Öztaş, 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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