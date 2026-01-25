Haberler

Bursa'da sabah saatlerinde korkunç kaza: Bariyerlere çarpan araçta 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 AKG 029 plakalı otomobil, sürücü Yiğitcan Erdem'in kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Yiğitcan Erdem ile yanında bulunan Necip Erdem araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Yiğitcan Erdem ve Necip Erdem, ağır yaralı olarak ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
