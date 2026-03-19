Kontrolden çıkan otomobil alt yola uçtu: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin alt yola uçtuğu kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Rüştiye mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Yasin A. (34) yönetimindeki 16 ANG 891 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak alt yola uçtu. Kazada sürücü ve araçtaki eşi Şeyma A. (34), çocukları Sadık A. (11) ile 2 aylık Kerem A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı