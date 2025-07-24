Bursa'da Kontrolden Çıkan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Bektaş B. (57) yönetimindeki DU-MA 4412 Almanya plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Songül B.(54), Bertan B. (15) ve Berat B. (12) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla Kestel ve İnegöl Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA