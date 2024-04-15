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Bursa'da komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü

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Bursa'da komşular sokağı ringe çevirdi, yumruklar havada uçuştu

BURSA - Bursa'da, komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce sokak adeta ringe döndü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya anbean yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde gürültü nedeniyle komşular arasında başlayan tartışma sokağa taştı. Taraflar arasında artan gerilim kısa sürede kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Tarafları çevredekiler zor ayırırken, sokağın ringe döndüğü anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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