Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında yangın

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve orman arazözleriyle müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Otomotiv sektörüne yönelik metal yüzey işlem proseslerinin yürütüldüğü fabrikada çıkan yangın, saat 01.30 sıralarında başladı. N15 Sokak üzerinde bulunan fabrikada kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin etkisiyle fabrikanın bazı duvarları parçalanarak yıkıldı. Yoğun alevler ve duman nedeniyle sanayi bölgesinde gökyüzü dumanlarla kaplandı.

Ekipler, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için öncelikle güvenlik önlemleri aldı. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de bölgeye sevk edilerek çalışmalara katıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

