Bursa'da gece alevlere teslim olan fabrika sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Bursa'da gece alevlere teslim olan fabrika sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Nilüfer ilçesindeki kimyasal kaplama fabrikasında çıkan yangın sabah saatlerinde dronla görüntülendi. Yangın sonucu fabrikanın büyük bölümünde hasar meydana geldi ve yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bursa'da gece saatlerinde alevler teslim olan kimyasal kaplama fabrikası sabahın ilk ışıklarında dronla görüntülendi.

Nilüfer ilçesindeki Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan yangının verdiği hasar sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde, otomotiv sektörüne yönelik metal yüzey işlem proseslerinin yürütüldüğü fabrikanın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangında fabrikanın duvarlarının büyük bölümünün yıkıldığı, yapının siyah is ve duman izleriyle kaplandığı dikkat çekti. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde ortaya çıkan tablo hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken, olayla ilgili detaylı hasar tespit çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
