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Bursa'da kazayı görüp yardıma koşan genç akıma kapılarak hayatını kaybetti

Bursa'da kazayı görüp yardıma koşan genç akıma kapılarak hayatını kaybetti
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Bursa'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, yardıma koşan 26 yaşındaki Furkan Alan devrilen direkteki akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Bursa'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı görüp yardıma koşan genç devrilen direkteki akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çepni Mahallesi yolu üzerinde seyir halindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü O.U. ağır yaralandı. Kazayı gören Furkan Alan (26), yaralı sürücüye yardım etmek için aracını durdurduğu sırada devrilen elektrik direğinden gelen akıma kapılarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.U. hastaneye kaldırılırken, Furkan Alan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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