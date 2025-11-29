Bursa'da Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası adamı arama çalışmaları sürüyor.

Evciler Mahallesi'nde dün saat 10.00'da evinden ayrılan Alzheimer hastası Mustafa Abi'nin (80) evine dönmemesi üzerine eşi Ayla Abi, durumu saat 19.30'da mahalle muhtarı Hüseyin Mutlu'ya bildirdi. Muhtarın jandarmaya haber vermesiyle resmi kayıp prosedürü işletildi.

Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması yürütülürken, bölgede görev yapan Mudanya 911 Arama Kurtarma, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), ANDA ekipleri, AKOM'un yönlendirmesiyle sahada aralıksız koordineli şekilde görev yapıyor.

Mahalle merkezinden yaklaşık 5 kilometrelik dağlık ve ormanlık alanda sürdürülen aramalarda ekipler hem karadan hem de havadan tarama gerçekleştiriyor. AKOM'un devreye aldığı gece görüşlü ve termal kameralı drone sistemleri, zorlu araziyi havadan detaylı şekilde tarayarak ekiplere kritik veri sağlıyor. Termal görüntüleme sayesinde ısı kaynakları tespit edilmeye çalışılırken, yaya timleri de dere yatakları, sık ormanlık alanlar, patikalar ve sarp bölgeleri adım adım kontrol ediyor.

Ekiplerin, hava şartları elverdiği sürece gece boyunca aramaları sürdüreceği belirtilirken, mahalle halkı ve yakınlar Mustafa Abi'den gelecek iyi haberi umutla bekliyor. - BURSA