Bursa'da Kayıp 14 Yaşındaki İki Çocuk Bulundu

Bursa'da dün kaybolan 14 yaşındaki iki çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 14 yaşındaki Halil İbrahim Gökçe, okuldan çıktıktan sonra eve geri dönmedi. Aile, durumu karakola anlattı. Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Halil İbrahim Gökçe, 28 saat aradan sonra bir dönercide çalışırken polis ekiplerince bulundu. 14 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi.

Ayrıca, merkez Osmangazi ilçesinde de dün kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Ahmet Emir Topuz, polis ekipleri tarafından 7 saat içerisinde bulunarak ailesine teslim edildi. - BURSA