Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kaydırak korumalıklarına bacağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay Osmaniye mahallesi Muhtarlığı önündeki parkta meydana geldi. 7 yaşındaki çocuk, kaymak içinde kaydırağı üzerine çıktı. O sırada sağ bacağı kaydırağın koruma demirleri arasına girerek sıkıştı. Kurtulamayan çocuğu gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, kompresörlü makasla demirleri açarak çocuğu kurtardılar. Yaralanmadan kurtarılan çocuk, kaydırak kayarak oyununa devam etti. Parkta çocuklar, İtfaiye ekiplerini ayakta alkışladılar.