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Bursa'da Kaybolan Epilepsi Hastası Kadir Çamurcu Bulundu

Bursa'da Kaybolan Epilepsi Hastası Kadir Çamurcu Bulundu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 gün önce kaybolan 58 yaşındaki epilepsi hastası Kadir Çamurcu, vatandaşlar tarafından sağ salim bulundu. Kayıp kişi için yapılan arama çalışmaları sonucu yakınları ettiği ihbar üzerine Çamurcu, Üçevler Mahallesi'nde bulundu.

Bursa'da 3 gün önce kaybolan 58 yaşındaki Kadir Çamurcu, vatandaşlar tarafından bulundu.

Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde 3 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen epilepsi hastası Kadir Çamurcu'ya ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Yakınlarının fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı Çamurcu'yu Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde gören vatandaşlar aileye ulaştı. Çamurcu'yu belirtilen adreste sağ salim bulan yakınları, kendilerine yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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