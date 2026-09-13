Haberler

Bursa’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa Asfaltı üzerindeki Burgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 16 EG 449 plakalı otomobil, Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halindeyken kavşakta, T.D. idaresindeki 34 RIJ 879 plakalı otomobille çarpıştı.

İddiaya göre, T.D. yönetimindeki otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, 34 RIJ 879 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 16 EG 449 plakalı otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: Bir an önce hayata geçmeli
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde

Dünyayı sarsan idam kararı! Son mesajı gündemden düşmüyor
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti

15. kattan kendini boşluğa bıraktı! Korkunç tesadüf 2 can aldı
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Lüks otomobil bu hale geldi! Sürücü ağır yaralı
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili 'satıldı' iddiası! 5 şüpheli gözaltında

Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili vahim iddia! Hem de ailesi...