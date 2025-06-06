Bursa'da Kavga: Yumruklar Havada Uçuştu

Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan küfürleşmenin ardından yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, kısa süreli panik yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA