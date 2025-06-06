Bursa'da Kavga: Yumruklar Havada Uçuştu

Bursa'da Kavga: Yumruklar Havada Uçuştu
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Bursa'nın Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında çıkan tartışma sonrasında yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler kavgayı ayırmakta zorluk yaşarken, o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan küfürleşmenin ardından yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, kısa süreli panik yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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