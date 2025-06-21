Bursa'da Karne Gününde Öğretmenin Ani Vefatı

Bursa'da bir ilkokulda karne gününde aniden fenalaşan öğretmen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nda karne dağıtımı sırasında öğrencileriyle birlikte olan öğretmen Hasan Aslan, aniden rahatsızlandı. Aslan'ın fenalaştığını gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın vefatı, okulda büyük üzüntüye yol açtı.

Öğretmenin vefat haberi, başta öğrencileri olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Henüz ilkokul çağındaki öğrencilerinin karne sevincinin yerini gözyaşlarına bıraktı.

Acı olayın yaşandığı gün, Hasan Aslan'ın kızının da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği öğrenildi. Sınav heyecanında baba acısı yaşayan genç kız, çevresindekilerin desteğiyle ayakta durabildi.

Aslan'ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının Hamitler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - BURSA