Haberler

Bursa'da kar yağışını fırsat bildi, kavşakta drift attı

Bursa'da kar yağışını fırsat bildi, kavşakta drift attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da etkili olan kar yağışıyla kayganlaşan yollarda bir sürücü, kavşakta drift yaparak hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bursa'da etkili olan kar yağışını fırsat bilen sürücü, otomobiliyle kavşakta drift atarak hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye soktu.

Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yollarda tehlikeli anlar yaşandı. Kar yağışını fırsat bilen bir sürücü, otomobiliyle kavşakta drift atarak trafik güvenliğini hiçe saydı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu