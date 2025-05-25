Bursa'da Kamyonet Sürücüsü Tıra Çarpıp Sıkıştı

Bursa'da Kamyonet Sürücüsü Tıra Çarpıp Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü, kabinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtararak hastaneye sevk etti.

Bursa'da tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kabinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Taraftar tepki göstermişti! Mudanya Belediyesi Fenerbahçe maçını yayınlamayacak

Taraftar tepki vermişti! O belediye Fenerbahçe maçını yayınlamayacak
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a 'siyasi tutsak' tepkisi

Erdoğan'ın danışmanından DEM Partili Bakırhan'ı küplere bindiren çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.