Bursa'da Kamyonet Sürücüsü Tıra Çarpıp Sıkıştı

Bursa'da tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kabinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA