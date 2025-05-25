Bursa'da Kamyonet Sürücüsü Tıra Çarpıp Sıkıştı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü, kabinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtararak hastaneye sevk etti.
Bursa'da tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kabinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa