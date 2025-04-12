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Bursa'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şarampole yuvarlandı. Sürücü hafif yaralanırken, yolcu sıkıştı. Yaralılara kurtarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinden Yenişehir istikametine ilerleyen 54 RH 956 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği esnada şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 54 RH 956 plakalı kamyonet sürücüsü Muhammet K.'nın kontrolünde Yenişehir yönüne seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kabakcı'nın aracı, yol kenarındaki şarampole savruldu.

Araçta bulunan sürücü Muhammet K. kazayı hafif atlatırken yanında yolcu olarak bulunan Ali B. araç içinde sıkıştı. Kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran Muhammet K. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı Ali B.'ı sıkıştığı yerden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

Jandarma ekipleri ise olay yerinde yol ve çevre güvenliğini sağladı. Yaralılar ambulans ile İznik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa
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