Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kamyonet Kazası: En Sağdan En Sola Geçti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, en sağ şeritten en sola geçmek isteyen bir kamyonet, ani manevrası sonucu kazaya neden oldu. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

En sağ şeritten en sola geçti, kaza 'geliyorum' dedi

BURSA - Bursa'da en sağ şeritten en sola geçmek isteyen kamyonet, kazaya sebebiyet verdi. O anlar saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkış yapan kamyonet, bir anda kendini en sol şeride atmak istedi. Sol şeritten hızla gelen otomobil frene bassa da fayda etmedi. Kaza anı ise saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.

Bursa'da Kamyonet Kazası: En Sağdan En Sola Geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Ulaşım trafik Yaşam Bursa Kaza

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

 İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Skandal görüntüler! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });