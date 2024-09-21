Bursa'da Kamyonet Kazası: En Sağdan En Sola Geçti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, en sağ şeritten en sola geçmek isteyen bir kamyonet, ani manevrası sonucu kazaya neden oldu. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.
En sağ şeritten en sola geçti, kaza 'geliyorum' dedi
BURSA - Bursa'da en sağ şeritten en sola geçmek isteyen kamyonet, kazaya sebebiyet verdi. O anlar saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkış yapan kamyonet, bir anda kendini en sol şeride atmak istedi. Sol şeritten hızla gelen otomobil frene bassa da fayda etmedi. Kaza anı ise saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.