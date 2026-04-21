Bursa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cahit K. (21) idaresindeki 16 BMV 527 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sokağa aniden dönüş yapan Fehmi Ö. (23) yönetimindeki 16 LNY 26 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

