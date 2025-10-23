Bursa'da Kamyon Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kamyon kafa kafaya çarpıştı; 1 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.30 İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi Ova Yeniceköy Caddesinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Recep S.(30) yönetimindeki 16 YT 542 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen sürücü Emrullah B.(39) yönetimindeki 16 KAK 52 kamyon daralan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kamyon sürücüsü Emrullah B.(39) kabinde sıkıştı. Kaza yerine 112 jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü araçtan çıkarılarak Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA