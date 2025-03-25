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Bursa'da Kamyon Ateşe Verildi

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir şoför, bilinmeyen bir sebeple kullandığı kamyonu ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kullandığı kamyonu bir anda ateşe verdi

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen şoför, kullandığı kamyonu bir anda ateşe verdi. Alev alev yanan kamyon, itfaiye ekiplerince söndürülürken, şoför ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 02.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kamyonu ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonun her tarafını sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise sürücüyü gözaltına aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ - 3.Sayfa
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