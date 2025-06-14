Bursa'da kamu görevlilerine saldıran şüpheli tutuklandı

Bursa'da kamu görevlilerine saldıran şüpheli tutuklandı
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İnegöl ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen sürücü, hastanede jandarma ve güvenlik personeline saldırarak 7 kişiyi yaraladı. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamu görevlilerini yaralayan saldırgan tutuklandı.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri Bursa-Ankara karayolu üzerinde durdurdukları aracın sürücüsüne alkol testi yaptılar. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yusuf K.(23), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Hastanede tedavisini sırasında öfkelenen şüpheli, görevli 4 Jandarma personeli ile 3 güvenliğe saldırdı. 7 kişiyi yaralayan şahıs, zorlukla etkisiz hale getirildi. Şüpheli İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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