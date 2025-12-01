Haberler

Bursa'da Kafe Tartışması Silahlı Savaşa Dönüştü: 4 Yaralı

Bursa'da Kafe Tartışması Silahlı Savaşa Dönüştü: 4 Yaralı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaba davranışları nedeniyle kafeye alınmayan iki kişi, birlikte getirdikleri on kişiyle geri dönerek tartışma başlattı. Silah çekilmesi sonucunda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaba davranışları sebebiyle kafede oturmasına izin verilmeyen 2 kişi, daha sonra 10 kişiyle geri gelerek kafedekilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, silah çeken taraflardan biri, rastgele ateş açması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin Atevler'de inşaat yapan tanınmış bir müteahhit olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir kafede 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaba davranışları sebebiyle, servis açılmayan 2 kişi ile kafe çalışanları arasında tartışma çıktı. İş yeri sahibinin arkadaşlarının müdahalesiyle 2 kişi kafeden ayrıldı. Yaklaşık yarım saat sonra yanlarına 10 kişiyi alan şahıslar kafeye geri geldi.

Daha önce kendilerine müdahale eden iş yeri sahibi ve arkadaşlarıyla kavga etmeye başlayan grup, tekme ve tokatlarla bir birine girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine, silah çeken taraflardan biri rastgele ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar korku ile kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan kişilerden birinin Atevler'de projeleri bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan Ş.D. isimli müteahhit olduğu öğrenildi.

Cinayet Masası dedektifleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
