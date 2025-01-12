Üye Girişi
Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte zamlı fiyatlar
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Bursa'da Kafa Kafaya Kaza: 3 Yaralı

Bursa'da Kafa Kafaya Kaza: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi-İznik karayolunda bir otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan kurtardı ve hastaneye kaldırdı.

Bursa'da otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışarak yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiperi tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu Keramet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir'den mandalina yükleyip Sakarya'ya gitmek üzere yola çıkan 54 KZ 758 plakalı tır, Keramet Mahallesi mevkiinde karşı istikametten gelen 16 CFL 06 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan 3 kişiyi kurtardı. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan 3 kişi Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü, kazanın otomobilin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
img

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
img

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi

Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi
Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Edin Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım

Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Ocak Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list 13 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ocak Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ocak Pazartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangisi Erzurum'dadır? Zeugma Antik Kenti Erzurum'da mı, Nemrut Dağı Erzurum'da mı, Tortum Şelalesi Erzurum'da mı, Damlataş Mağarası Erzurum'da mı? Tekirdağ okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Tekirdağ Valiliği)? ŞİFRESİZ Real Madrid Barcelona CANLI İZLEME linki var mı? Real Madrid Barcelona GOLLER - ÖZET izle Tivibu GO! Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir? Real Madrid - Barcelona maçı nerede, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.