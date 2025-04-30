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Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Mustafakemalpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 HBB 04 plakalı S.A.K. idaresindeki araç ile 35 BCD 563 plakalı A.K. yönetimindeki araç, karşı istikametlerden seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kullanılmaz hale gelirken, kazada Ahmet Kangır, S.A.K., C.A., B.A. ve B.G. isimli şahıslar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Kangır, kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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