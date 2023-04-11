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Kadınların yan bakma tartışması, saç saça baş başa kavgaya döndü! Zor ayırdılar

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da sokak ortasında 2 kadın arasında yaşanan yan bakma tartışması kavgaya döndü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını çekerken kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, 2 kadın arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

SAÇ SAÇ BAŞ BAŞA GİRDİLER

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını acımasızca çekerken araya çevredeki vatandaşlar girdi.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken olay yerine gelen polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü. Kavga anı çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi kavga Bursa 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

TC Naci BÜYÜKKAL:

Kadınların en güçlü silahı uzun saçları çekmek. Rakibini etkisiz hâle getiriyor. :D :D :D

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