Kadınların yan bakma tartışması, saç saça baş başa kavgaya döndü! Zor ayırdılar
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Bursa'da sokak ortasında 2 kadın arasında yaşanan yan bakma tartışması kavgaya döndü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını çekerken kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, 2 kadın arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
SAÇ SAÇ BAŞ BAŞA GİRDİLER
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını acımasızca çekerken araya çevredeki vatandaşlar girdi.
O ANLAR KAMERADA
Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken olay yerine gelen polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü. Kavga anı çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa