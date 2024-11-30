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Bursa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES Uygulaması Tanıtılıyor

Bursa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES Uygulaması Tanıtılıyor
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Bursa'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla il ve ilçelerde kurulan yaklaşık bin stantta, polis ekipleri KADES uygulamasını tanıtarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Bursa'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla il ve ilçelerde yaklaşık bin adet stant kuruldu. Stantlarda eğitim veren polis ekipleri cadde cadde sokak sokak dolaşarak vatandaşların telefonuna KADES uygulaması indirip suç oranlarının azalmasını hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın kadına şiddetin önüne geçebilmek amacıyla geliştirdiği Kadına Destek Uygulaması (KADES) ile suç oranları ciddi anlamda azalırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezi ve ilçelerde yaklaşık bin stant kurdu. Cadde ve sokaklarda vatandaşlara bilgi veren ekipler, kadınlara kendilerini korumaları ve acil durumlarda KADES'i nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirdi. Yapılan uygulamalarla kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi hedeflenirken, polis ekiplerinden bilgi alan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Böyle bir uygulama olmasından çok memnunuz. Polis ekipleri de bu konu da sağ olsunlar bize ne yapabileceğimize yönelik bilgilendirme yaptı" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise yaptığı açıklamada uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini kentin güven ve huzuru için çalışmaların her koşulda süreceğinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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